С минуты молчания началось заседание Мажилиса
Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса Парламента почтили память погибших на шахте имени Ленина в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, открывая заседание, сказал, что в Карагандинской области 3 ноября погибли пять человек.
От имени всего депутатского корпуса выражаю соболезнования родным и близким погибших горняков. В связи с этим предлагаю почтить память погибших граждан минутой молчания, – сказал Ерлан Кошанов.
Трагический случай на шахте им. Ленина в Шахтинске произошел 3 ноября. При бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.
В результате взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте. Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь.
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