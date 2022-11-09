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КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ

КНБ задержал 32 участника региональной ОПГ Фото: пресс-служба КНБ РК
Служба "А" КНБ при содействии прокуратуры 18 октября в Кызылорде и Аральске провела спецоперацию. Всего силовики задержали 32 участников региональной ОПГ, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КНБ РК рассказали, что группировка имела четкую структуру, в которой роли каждого участника были четко распределены. Кроме того, решения принимались во время так называемых сходок.

Среди задержанных есть лица, которые действовали под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, так называемых воров в законе. Они занимали определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области.

КНБ задержал 32 участника опасной ОПГ

Фото: пресс-служба КНБ

"По местам их проживания обнаружен и изъят арсенал оружия, смета так называемой воровской кассы, наркотические средства, а также иные предметы и документы", – говорится в сообщении КНБ.

КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ

Фото: пресс-служба КНБ

По данным Комитета, задержанных подозревают в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении тяжких уголовных правонарушений.

Тем самым, как сказано в сообщении ведомства, блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в Казахстане.

КНБ задержал 32 участника региональной ОПГ

Фото: пресс-служба КНБ

2 ноября КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану. Тогда у наркокурьера обнаружили 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны из южных регионов страны.

26 октября Комитет национальной безопасности сообщил о задержании 59 участников наркоструктур. По данным комитета, в июле-октябре 2022 года КНБ проведено 36 антинаркотических операций, в том числе совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана.

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