КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ
В пресс-службе КНБ РК рассказали, что группировка имела четкую структуру, в которой роли каждого участника были четко распределены. Кроме того, решения принимались во время так называемых сходок.
Среди задержанных есть лица, которые действовали под контролем и от имени лидеров транснационального преступного сообщества, так называемых воров в законе. Они занимали определенное положение в преступной иерархии Кызылординской области.
Фото: пресс-служба КНБ
"По местам их проживания обнаружен и изъят арсенал оружия, смета так называемой воровской кассы, наркотические средства, а также иные предметы и документы", – говорится в сообщении КНБ.
Фото: пресс-служба КНБ
По данным Комитета, задержанных подозревают в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении тяжких уголовных правонарушений.
Тем самым, как сказано в сообщении ведомства, блокированы планы организованной преступности по укреплению позиций и оказанию негативного влияния на криминогенную ситуацию в Казахстане.
Фото: пресс-служба КНБ
26 октября Комитет национальной безопасности сообщил о задержании 59 участников наркоструктур. По данным комитета, в июле-октябре 2022 года КНБ проведено 36 антинаркотических операций, в том числе совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана.