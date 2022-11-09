Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Карим Масимов не может претендовать на рассмотрение дела присяжными

Карим Масимов не может претендовать на рассмотрение дела присяжными Фото: gov.kz
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашид Жукенов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, может ли экс-глава КНБ Карим Масимов рассчитывать на суд присяжных заседателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, могут ли подозреваемые, например, Карим Масимов, которым инкриминируют госпереворот, претендовать на присяжных, представитель Верховного суда ответил отрицательно.

"Нет, не могут. Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным".Абдрашид Жукенов

Также он прокомментировал вопрос, по истечении какого времени дела с грифом секретно могут стать публичными.

"Это решает Парламент – в каких случаях. Это должно быть регламентировано законом. Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными. Я думаю, что какую-то информацию вы получите. Потому что государство должно обеспечить доступность. В любом государстве есть защита национальной безопасности. И государство вправе некоторую информацию засекретить".Абдрашид Жекенов

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

Читайте также

Присяжных станут чаще привлекать на суды в Казахстане

В ЕАЭС утвердили перечень товаров для растаможки в первоочередном порядке

Осужден лже-помощник главы Антикора, требовавший участок на берегу Каспия

Оксана Скибан
Верховный суд КНБ Масимов Карим Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления