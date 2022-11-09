Карим Масимов не может претендовать на рассмотрение дела присяжными

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашид Жукенов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, может ли экс-глава КНБ Карим Масимов рассчитывать на суд присяжных заседателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, могут ли подозреваемые, например, Карим Масимов, которым инкриминируют госпереворот, претендовать на присяжных, представитель Верховного суда ответил отрицательно.

"Нет, не могут. Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным". Абдрашид Жукенов

Также он прокомментировал вопрос, по истечении какого времени дела с грифом секретно могут стать публичными.

"Это решает Парламент – в каких случаях. Это должно быть регламентировано законом. Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными. Я думаю, что какую-то информацию вы получите. Потому что государство должно обеспечить доступность. В любом государстве есть защита национальной безопасности. И государство вправе некоторую информацию засекретить". Абдрашид Жекенов

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.