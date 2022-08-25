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КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова

Карим Масимов Фото: primeminister.kz
КНБ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е., Осипова М.С. и должностных лиц Акипова Д.М., Бекмурат Н.К., сообщает Zakon.kz.

Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175 части 1 (государственная измена), 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий);

Ергожина по статьям 179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Осипова по статье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий);

Акипова и Бекмурат по статье 362 части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).

В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления до 6 октября т.г., Ергожина до 13 октября т.г., Осипова до 22 октября т.г.

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