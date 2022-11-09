Буллинг, кибербуллинг и педофилия: как защитить ребенка от опасности

Дети могут оказаться в различных опасных ситуациях, и задача родителей и близких научить обходить их. Тренер по детской безопасности и медиаграмотности, журналист Бота Ибраева рассказала, с какими рисками могут столкнуться дети и как им вести себя в сложной ситуации, передает Zakon.kz.

Первая опасность, с которой могут столкнутся дети - это буллинг. Это одна из форм насилия, использование своей силы или власти для того, чтобы причинить ущерб другому человеку.

Бота Ибраева делит буллинг на два вида: физическое и психологическое насилие.

"Ребенка могут избить. Сюда относятся и шлепки, подзатыльники, дерганье за уши. Многим кажется, что это обыденные вещи. Но на самом деле это тоже является насилием. Психологическое насилия – это оскорбления, угрозы, шантаж, обвинения, в том числе публичные. Существует и пассивное психологическое насилие. Это исключение из общения - из общих чатов, не приглашение на общие мероприятия или события, бойкоты". Тренер по детской безопасности, тренер по медиаграмотности, журналист Бота Ибраева

С развитием новых технологий очень актуальным, по ее словам, стал вопрос кибербуллинга. Он проявляется в унизительных картинках, так называемых мемах, или оскорбляющих комментариях, троллинге. Сюда же относится пересылка личной информации через электронную почту и мессенджеры.

Такой вид насилия, как кибербуллинг, встречается и в онлайн играх.

Опасность кибербуллинга, говорит эксперт, в том, что жертва не может скрыться от него, травля, например, в соцсетях постоянно преследует его. В отличие от обычного буллинга, когда ребенок может, находясь дома, быть в относительной безопасности.

Также она выделяет экономическое насилие, когда сверстники могут у ребенка отнимать деньги, портить его вещи, принуждать его к тому, чтобы он находил деньги и отдавал насильникам, или покупал им что-то.

"Буллинг отличается от всех видов насилия тем, что является продолжительным по времени и систематичным. Травля или буллинг довольно распространены в наших школах. Согласно исследованию детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в казахстанских школах около 60% детей подвергались тому или иному виду насилия. Общемировые исследования говорят о том, что одна треть детей подвержена травле. То есть на школу в 1000 детей 600 из них подвержена какому-то виду насилия и 300 школьников были вовлечены так или иначе в травлю". Бота Ибраева

Спикер указала на важность нулевой терпимости к любым проявлениям насилия, как в школе, так и в семье. Нельзя, по ее словам, называть буллинг конфликтом и говорить – «это ребята так играют», или «они так растут».

"Психологи классифицируют невмешательство учителя тоже как форму насилия. И в семье, и в школе должна быть нулевая терпимость к насилию. Потому что если учитель или родители транслируют поведение невмешательства, то ребёнок автоматически делает вывод о том, что это нормальное поведение и начинает применять его по отношению к своим сверстникам. Ребенок, которого травят, получает большую травму. Такому ребенку может быть сложно включаться в коллективы, строить семью". Бота Ибраева

В этом случае, добавила тренер, помощь психологическая нужна как тому, кто буллит, так и тому, на кого агрессия направлена.

По ее словам, дети рискуют также столкнуться с педофилом. При этом главная опасность, добавила тренер, заключается в том, что дети часто подвержены стереотипизации педофилов, что мешает им адекватно воспринимать опасность от взрослых.

"Дети очень часто представляют себе опасного человека как преступника, в черном плаще, с любым оружием в руках, шляпе, темных очках. Мы же им говорим, что на самом деле опасный человек будет стараться не отличаться от других и выглядеть как совершенно обычный человек, и что его нужно различать не по внешнему виду, а по поведению". Бота Ибраева

Как правило, отметила спикер, жертвами педофилов становятся дети младше 13 лет, одинокие дети, чьи усилия не оцениваются родителями или другими близкими взрослыми, недооцененные дети, которые хотят быть важными в жизни своих близких взрослых.

Большинство педофилов, по ее словам, мужчины. И чаще всего ими являются знакомые ребенку люди – это родственники, учителя или тренеры, а также друзья родителей.

"Многие дети, которые подверглись насилию, никогда нам не расскажут об этом. Почему? Они считают, что это стыдно, более того, они могут считать себя виноватыми. Или могут думать, что ничего особенного, опасного, вредного не произошло. Также у ребенка может развиться чувство, что как будто он виноват сам". Бота Ибраева

В завершение она рассказала, какие просьбы и действия взрослых должны насторожить ребенка.

"Если это происходит на улице, то предложение показать, вытащить котенка из подвала, или когда взрослый просит помочь отнести какие-то вещи до квартиры, помочь найти собачку, отнести букет цветов девушке. Ситуации могут быть самыми разными. Должно насторожить чрезмерное приближение взрослого – безопасным является расстояние между взрослым и ребенком не меньше двух метров, в переводе на язык детей - не меньше двух больших шагов от ребенка". Бота Ибраева

Просит она и прохожих не быть равнодушными и в случае, когда видят неадекватное поведение взрослого человека по отношению к ребенку подойти и поинтересоваться, что происходит, чей это ребенок и куда он его ведет.

"Это может быть отец или мать ребенка, или другой близкий родственник и может, ребенок просто капризничает. Но с другой стороны – это может быть и похищение и прохожему нужно разобраться в ситуации, обратить на это внимание, проследить за ребенком и предполагаемым похитителем и, исходя из ситуации, звонить в полицию. Или, например, видите, что в автобусе взрослый совершает нехорошие прикосновения в отношении ребенка. В такой ситуации можно взять ребенка взять под свою защиту: увести его от этого мужчины, встать между ними". Бота Ибраева

В ноябре 2021 года сообщалось, что с 1 января 2022 года педофилы, находящиеся на учете, начнут носить электронные браслеты.