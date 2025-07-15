Как можно защитить ребенка от выпадения из окон, рассказал спасатель

И.о. руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны Жанат Камерденов рассказал, какие можно принять меры, чтобы минимизировать риски выпадения детей из окон, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанат Камерденов говорит, что случаи выпадения детей из окон начинаются в теплое время года.

"Как потеплеет, открывают окна нараспашку, и в этот период начинают дети падать. То есть бывают случаи, когда четыре ребенка в день падают, бывают – один в день. Нельзя сказать, что кто-то от этого застрахован, неважно, новостройка это или старый многоквартирный дом. В любом многоэтажном доме, где есть окна, где есть дети, это может произойти, если ребенка оставили без присмотра, если нет специальных защитных устройств на окнах. Нет конкретной привязки к какому-либо району. Бывает, дети падают и со второго этажа, и с 14-го этажа. Никто не застрахован", – говорит спикер.

По его словам, на рынке есть много устройств, которые могут минимизировать такие риски.

"Есть специальные технические устройства, средства защиты в виде решетки, в виде прозрачной даже решетки из оргстекла, есть москитные сетки усиленные, они их крепят так, что даже взрослый человек не может ее выбить. Есть тросики защитные, которые ограничивают раскрытие самого окна, то есть можно поставить и уже окно нараспашку нельзя будет открыть", – перечислил спасатель.

Он также призывает говорить с детьми, объяснять опасность. Жанат Камерденов советует расставить мебель в доме так, чтобы не было прямого доступа к окнам.

"Нельзя мебель, стулья, столы около окна ставить. Не оставляйте детей без присмотра одних в квартире, не открывайте нараспашку окна, когда маленькие дети в квартире находятся. Не позволяйте вставать на подоконники, используйте технические средства, чтобы обезопасить и предотвратить трагедию", – призвал Жанат Камерденов.

К слову, в Казахстане нет отдельного закона, прямо предусматривающего ответственность за выпадение детей из окон. Однако действия родителей или опекунов, которые привели к падению ребенка из окна, могут быть квалифицированы по различным статьям Уголовного кодекса, в зависимости от конкретных обстоятельств. В частности, это может быть статья 125 УК РК "Оставление в опасности", если ребенок остался без присмотра и выпал из окна, или статья 156 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию", если халатное отношение к ребенку привело к несчастному случаю.

"Когда что-то происходит с детьми, это оставляет неизгладимый след, родители обычно убиты горем, если это с летальным исходом. Тут уже необходима работа психологов с родителями. Любой родитель понимает, что он ответственный за ребенка, любой родитель это понимает, и он не отрицает этого, когда происходит такой факт, несчастный случай", – резюмировал он.

По данным Национального центра координации экстренной медицины, по республике за 2023 год зарегистрировано 492 падения детей из окон, летальных случаев 26. За 2024 год 357 детей выпали из окон, 25 летальных случаев. По состоянию на 1 мая 2025 года зафиксировано уже 105 случаев падения детей из окон, из них семь со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области.