Самый большой флаг Казахстана раскрыли перед хоккейным матчем в Астане
Фото: скриншот видео
В Астане 8 ноября на предматчевом шоу игры столичного клуба "Барыс" с "Витязем" раскрыли самый большой флаг Казахстана. Его размер составляет 800 кв. метров, сообщает Zakon.kz.
"Чувство гордости и огромного удовольствия я испытал при виде нашего флага. Такие мероприятия с задействованием государственных символов всегда будят в душе патриотические чувства. Я пришел с сыном и как отец был рад разделить этот момент вместе с ним", – поделился один из болельщиков ХК "Барыс".
22 октября рекордсменом мира по прыжкам с парашютом был совершен прыжок с самым большим флагом Казахстана.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ