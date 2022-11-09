Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Самый большой флаг Казахстана раскрыли перед хоккейным матчем в Астане

Самый большой флаг Казахстана раскрыли перед хоккейным матчем в Астане Фото: скриншот видео
В Астане 8 ноября на предматчевом шоу игры столичного клуба "Барыс" с "Витязем" раскрыли самый большой флаг Казахстана. Его размер составляет 800 кв. метров, сообщает Zakon.kz.
"Чувство гордости и огромного удовольствия я испытал при виде нашего флага. Такие мероприятия с задействованием государственных символов всегда будят в душе патриотические чувства. Я пришел с сыном и как отец был рад разделить этот момент вместе с ним", – поделился один из болельщиков ХК "Барыс".

22 октября рекордсменом мира по прыжкам с парашютом был совершен прыжок с самым большим флагом Казахстана.

Читайте также

В Австралии 95-летний фермер несколько дней провел в грязи после падения с трактора

На большей части Казахстана ночью ожидаются заморозки

Защита Елжана Биртанова подала апелляционные жалобы на приговор

Анастасия Стативкина
Барыс Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления