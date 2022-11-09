Самый большой флаг Казахстана раскрыли перед хоккейным матчем в Астане

Фото: скриншот видео

В Астане 8 ноября на предматчевом шоу игры столичного клуба "Барыс" с "Витязем" раскрыли самый большой флаг Казахстана. Его размер составляет 800 кв. метров, сообщает Zakon.kz.

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