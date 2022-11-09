Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс
Эксперт с сожалением отмечает, что взрослые в отличие от детей почти не занимаются творчеством. А зря, ведь если сосредоточиться на творческой задаче, то можно отвлечься от стресса и бытовых проблем.
Костюк в публикации издания "Газета.ru" рекомендует не экономить время и проявить таким образом заботу о себе.
К примеру, одним из вариантов могут стать книжки-раскраски. Также можно раскрашивать или рисовать мандалы.
Еще одним из способов избавиться от напряжения является создание художественного журнала. В нем, как добавляет психолог, можно рисовать все, что делает вас счастливым.
В заключение Костюк говорит, что на самом деле вариантов много. Можно выбрать вышивание, мозаику, макраме, скрапбукинг.
"Найдите то, что приходится вам по душе", – подытожила психолог.
Психологи уже давали советы, как выйти из отпуска без стресса и как прижиться в новом трудовом коллективе.