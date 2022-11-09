Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс

Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс Фото: pixabay
Российский психолог Елена Костюк заявила, что творчество является замечательным ресурсом для снятия тревоги. По ее словам, важен сам процесс, а не результат, сообщает Zakon.kz.

Эксперт с сожалением отмечает, что взрослые в отличие от детей почти не занимаются творчеством. А зря, ведь если сосредоточиться на творческой задаче, то можно отвлечься от стресса и бытовых проблем.

Костюк в публикации издания "Газета.ru" рекомендует не экономить время и проявить таким образом заботу о себе.

К примеру, одним из вариантов могут стать книжки-раскраски. Также можно раскрашивать или рисовать мандалы.

Еще одним из способов избавиться от напряжения является создание художественного журнала. В нем, как добавляет психолог, можно рисовать все, что делает вас счастливым.

В заключение Костюк говорит, что на самом деле вариантов много. Можно выбрать вышивание, мозаику, макраме, скрапбукинг.

"Найдите то, что приходится вам по душе", – подытожила психолог.

Психологи уже давали советы, как выйти из отпуска без стресса и как прижиться в новом трудовом коллективе.

Читайте также

Врачи не всегда сообщают родителям, чем прививают их детей – Минздрав РК

Минздрав запрещает: что поменяют предлагаемые ограничения на продажи вейпов?

Врач рассказала об опасных последствиях иглоукалывания

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления