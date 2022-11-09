Психолог рассказала, как с помощью творчества преодолеть стресс

Российский психолог Елена Костюк заявила, что творчество является замечательным ресурсом для снятия тревоги. По ее словам, важен сам процесс, а не результат, сообщает Zakon.kz.

Эксперт с сожалением отмечает, что взрослые в отличие от детей почти не занимаются творчеством. А зря, ведь если сосредоточиться на творческой задаче, то можно отвлечься от стресса и бытовых проблем.

Костюк в публикации издания "Газета.ru" рекомендует не экономить время и проявить таким образом заботу о себе.

К примеру, одним из вариантов могут стать книжки-раскраски. Также можно раскрашивать или рисовать мандалы.

Еще одним из способов избавиться от напряжения является создание художественного журнала. В нем, как добавляет психолог, можно рисовать все, что делает вас счастливым.

В заключение Костюк говорит, что на самом деле вариантов много. Можно выбрать вышивание, мозаику, макраме, скрапбукинг.

"Найдите то, что приходится вам по душе", – подытожила психолог.

Психологи уже давали советы, как выйти из отпуска без стресса и как прижиться в новом трудовом коллективе.