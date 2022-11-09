Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен прибыл с рабочей поездкой в Актау

Здесь он посетил морской торговый порт. Работники порта рассказали о его инфраструктуре, которая включает в себя паромный комплекс, нефтеналивные причалы, зерновой и сухогрузный терминалы, погрузочно-разгрузочный комплекс, портофлот, грузовой район "Баутино".

Все объекты работают в круглосуточном режиме. Одновременно в порту могут проходить обработку 9 судов. Мощность по перевалке грузов составляет 17,7 млн тонн.

Кажыкен в ходе встречи ознакомил сотрудников порта со своей предвыборной платформой. Он отметил, что порт открывает для страны большие экономические возможности международного масштаба.

"Актауский порт – это окно в большой мир. Он имеет серьезный потенциал для увеличения перевалки грузов. И является важным пунктом в системе транспортной логистики страны", – сказал кандидат.

Фото: пресс-служба штаба Мейрама Кажыкена

Избиратели высказали свое недовольство качеством существующих дорог и поинтересовались, как Кажыкен планирует решать эту проблему.

"Дороги – это коммуникации, коммуникации – это экономика. Без дорог не будет ни коммуникаций, ни экономики. Нужно строить много качественных дорог внутреннего и международного значения. Хорошие дороги требуют больших инвестиций, но сейчас на строительстве экономят. В Казахстане также много дорог, которые требуют капитального ремонта. Я поездил по стране и знаю об этой проблеме не понаслышке", – подчеркнул он.

Кандидат также поднял вопросы децентрализации госуправления, снижения пенсионного возраста женщин, прозрачного расчета минимальной заработной платы, экологии, качественного образования и доступной медицины.

Говоря о создании эффективной модели межбюджетного регулирования, кандидат отметил, что регионы должны сами решать большинство своих вопросов.

"И они могут это делать. Аким не должен ехать в административный центр или столицу и просить деньги на строительство школы или ремонт больницы. Такие вопросы должны решаться на местах. Большая часть налоговых денег должна оставаться в регионе", – заключил он.