Димаш Кудайберген отреагировал на ситуацию с казахстанским боксером, впавшим в кому
Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram 8 ноября пожелал скорейшего выздоровления казахстанскому боксеру Айдосу Ербосынулы, который впал в кому после боя за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, сообщает Zakon.kz.
"Выздоравливайте скорее и радуйте свою семью и страну. Мы молимся за вас", – говорится в сообщении певца.
6 ноября Айдос Ербосынулы впервые проиграл на профи-ринге нокаутом. После встречи его унесли на носилках в клинику, где он впал в кому.
Пожелания о выздоровлении выразили мексиканский боксер Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин.
Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 тыс. тенге к первому пополнению!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ