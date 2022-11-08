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Димаш Кудайберген отреагировал на ситуацию с казахстанским боксером, впавшим в кому

Димаш пожелал здоровья Айдосу Ербосынулы Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram 8 ноября пожелал скорейшего выздоровления казахстанскому боксеру Айдосу Ербосынулы, который впал в кому после боя за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, сообщает Zakon.kz.

"Выздоравливайте скорее и радуйте свою семью и страну. Мы молимся за вас", – говорится в сообщении певца.

6 ноября Айдос Ербосынулы впервые проиграл на профи-ринге нокаутом. После встречи его унесли на носилках в клинику, где он впал в кому.

Пожелания о выздоровлении выразили мексиканский боксер Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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