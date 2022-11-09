Eurasian Resources Group реконструировала Аллею Победы в Актобе

Буквально вчера, 8 ноября, жителям Актобе презентовали обновленную Аллею Победы, известную в народе как "стометровка". Она реконструирована в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и ERG. В 2022 году на эти цели компания направила более 92,3 млн тг.

Первые результаты реконструкции Аллеи презентовали с участием акима Актюбинской области Ералы Тугжанова и председателя Совета директоров ERG Александра Машкевича, ветеранов и жителей близлежащих домов.

"Крупнейшая компания ERG является примером социально ориентированной компании, – сказал аким Актюбинской области Ералы Тугжанов. – На реконструкцию Аллеи Победы выделили более 90 млн тенге. Этот проект является одним из многих, которые мы реализуем совместно с ERG. Также вместе в будущем будем работать над реализацией еще более масштабных решений для наших жителей города".

Работы по благоустройству "стометровки" были начаты в начале июля, большую часть из них завершили к ноябрю. Построена новая входная группа, пробурена поливная скважина, установлена автоматическая система полива, для того чтобы ухаживать за будущим зеленым газоном, обновлено освещение аллеи, установлены новые скамейки, шахматные столы и урны.

"Я горжусь тем, что наша компания профинансировала реконструкцию этого важного для города и всех его жителей объекта. Память о тех страшных годах и защитниках должна жить всегда. Я верю, что эта Аллея по-прежнему останется любимым местом отдыха не только для жителей Жилгородка, но и для всех актюбинцев и гостей города. Уверен, здесь всегда будет чисто и красиво, ведь шефство над ним взял коллектив Актюбинского завода ферросплавов," – отметил на церемонии открытия обновленной Аллеи председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич.

Фото: Eurasian Resources Group

В целом, как свидетельствует Меморандум о взаимном сотрудничестве между Eurasian Resources Group (ERG) и акиматом Актюбинской области, компания делает большой упор на реализацию социальных проектов в области. В числе проектов, на которые выделены 3,2 млрд тенге, значится благоустройство общественных территорий, ремонт сетей, установка детских и спортивных площадок, приобретение медицинского оборудования и общественного транспорта и другие.

Ряд проектов уже реализован в текущем году. Так, в Актобе и Хромтау установлены детские и спортивные площадки на общую сумму 106 млн тенге, также была благоустроена Аллея знаний в селе Дон.

5 автобусов переданы для городского автобусного сообщения, приобретена одна единица спецтехники для очищения улиц в Хромтау. А в школе №4 Хромтау установлена СТЕМ-лаборатория. В процессе реализации проекты по модернизации жилых домов в Актюбинском Жилгородке и реконструкция парка Победы.

Отдельное внимание меморандум уделяет вопросам развития здравоохранения и образования. До конца года современным медицинским оборудованием будут оснащены станция скорой неотложной помощи в Актобе. 80 млн тенге были направлены на укрепление материально технической базы Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова и Хромтауского горнотехнического колледжа. Соглашение также предусматривает реализацию в регионе программы "ERG Mektepke" по повышению квалификации учителей и запуск новой программы "ERG для колледжей".

Фото: Eurasian Resources Group

Также меморандум предусматривает финансирование в рамках корпоративной инициативы ERG по инициативному бюджетированию моногородов "Tugan Qala". Это те проекты по благоустройству, которые разрабатывали сами горожане с помощью экспертов. Они были отобраны путем общего голосования. В меморандум попали 11 проектов по благоустройству Хромтау на сумму 65 миллионов тенге. Они будут реализованы до конца этого года.

Всего за три года в рамках меморандумов компания ERG направила на социальные проекты Актюбинского региона более 9 млрд тенге.