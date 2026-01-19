#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
События

В Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются снег и метель, а в нескольких областях – сильный мороз

непогода зимой, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 20:00 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на 20 января 2026 года в Астане, Алматы и Алматинской области, а также в ряде областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане временами ожидаются снег, низовая метель.

В Алматы временами город будет накрывать туманами, на дорогах образуется гололедица. Такая же погода прогнозируется и на юге, в горных районах Алматинской области и Конаеве. Ветер будет северо-западный с переходом на восточный в горных районах области порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидаются снег, метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области прогнозируется туман, гололед.

В горных районах Туркестанской области ожидается гололедица. На западе, севере, юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами будет образовываться туман.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют низовую метель. Днем в горных районах области – гололед. Временами будет опускаться туман. В северо-восточный в горных районах области возможен ветер до 20 м/с.

В Таразе, а также на юге, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области и Петропавловске синоптики обещают снег, низовую метель. На западе области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный мороз до -20-22 градусов.

На севере, востоке Костанайской области прогнозируются снег, низовая метель, на западе, юге области – небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области, а также в Костанае – туман.

В ночные и утренние часы на севере, в центре Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорске синоптики предупредили жителей о тумане. Ветер юго-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз -40 градусов.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы до 20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз -25-27 градусов.

При этом в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в связи с чем по городу Риддер и Усть-Каменогорску сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что Казахстан накроет суровая зимняя погода. Прогнозируются морозы до -40°C и метели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Мороз, метель и туман: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
22:07, 08 января 2025
Мороз, метель и туман: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Сильные морозы и метель: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
20:00, 21 декабря 2024
Сильные морозы и метель: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
Сильные морозы придут в РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
20:52, 20 января 2025
Сильные морозы придут в РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: