В Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются снег и метель, а в нескольких областях – сильный мороз

В РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на 20 января 2026 года в Астане, Алматы и Алматинской области, а также в ряде областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане временами ожидаются снег, низовая метель.

В Алматы временами город будет накрывать туманами, на дорогах образуется гололедица. Такая же погода прогнозируется и на юге, в горных районах Алматинской области и Конаеве. Ветер будет северо-западный с переходом на восточный в горных районах области порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области и в Павлодаре ожидаются снег, метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области прогнозируется туман, гололед.



В горных районах Туркестанской области ожидается гололедица. На западе, севере, юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами будет образовываться туман.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют низовую метель. Днем в горных районах области – гололед. Временами будет опускаться туман. В северо-восточный в горных районах области возможен ветер до 20 м/с.

В Таразе, а также на юге, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области и Петропавловске синоптики обещают снег, низовую метель. На западе области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный мороз до -20-22 градусов.

На севере, востоке Костанайской области прогнозируются снег, низовая метель, на западе, юге области – небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области, а также в Костанае – туман.

В ночные и утренние часы на севере, в центре Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорске синоптики предупредили жителей о тумане. Ветер юго-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз -40 градусов.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы до 20, временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз -25-27 градусов.

При этом в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, в связи с чем по городу Риддер и Усть-Каменогорску сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что Казахстан накроет суровая зимняя погода. Прогнозируются морозы до -40°C и метели.