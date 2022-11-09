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Касым-Жомарта Токаева внесли в список самых влиятельных мусульман мира

Мекка, влиятельные люди Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вошел в список самых влиятельных мусульман мира - "The Muslim 500", сообщает Zakon.kz.

Начиная с 2009 года, ежегодно в свет выходит издание "500 самых влиятельных мусульман" (The Muslim 500). На его страницах представлены самые выдающиеся мусульмане мира.

В список также вошли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также в этом рейтинге появилось имя известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

24 июля глава государства совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке. Токаев был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях.

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