В "Яндекс Go" сообщили, что восстановили доступ к сервису в Казахстане

Фото: Яндекс Go

В "Яндекс Go" сообщили, что все неполадки в работе сервиса уже устранены, сообщает Zakon.kz.

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