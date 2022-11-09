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В "Яндекс Go" сообщили, что восстановили доступ к сервису в Казахстане

Сбой в Яндекс Go Фото: Яндекс Go
В "Яндекс Go" сообщили, что все неполадки в работе сервиса уже устранены, сообщает Zakon.kz.
"Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось. Партнерам будут оказаны меры поддержки из-за возникшей недоступности сервисов", – говорится в сообщении.

Сбой в работе приложения "Яндекс Go" в Казахстане произошел днем 9 ноября. Аналогичные проблемы возникли и у российских пользователей.

20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен.

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