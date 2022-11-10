Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами

Илон Маск может вызывать все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами в Белом доме заявил о необходимости проверить сотрудничество американского предпринимателя Илона Маска с другими странами.

Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Джо Байден

Байден отметил, что он не обвиняет ни в чем бизнесмена, а просто настаивает на "изучении" этого вопроса.