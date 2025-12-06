Ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам призвал Илон Маск

Предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Европейский союз нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", – считает он.

По его словам, бюрократия "медленно душит Европу". Также бизнесмен задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Ранее сообщалось, что Маску нужны добровольцы для освоения Марса.