Мир

Ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам призвал Илон Маск

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 01:58 Фото: flickr
Предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Европейский союз нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", – считает он.

По его словам, бюрократия "медленно душит Европу". Также бизнесмен задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.

Ранее сообщалось, что Маску нужны добровольцы для освоения Марса.

