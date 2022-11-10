Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Сената 10 ноября рассказал о военнослужащих, игравших в казино, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минобороны отметил, что по каждому военнослужащему назначено служебное расследование.

"Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих вооруженных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование". Министр обороны РК Руслан Жаксылыков

Журналисты также поинтересовались у главы оборонного ведомства, откуда у военнослужащих деньги на казино.

"Это был средний состав военнослужащих. Военнослужащих высшего состава среди них не было. Вы знаете, что высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная". Руслан Жаксылыков

19 октября стало известно, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

На азартные игры они потратили 507 млн тенге. Среди представителей различных ведомств были и военнослужащие.