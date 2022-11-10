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В Алматы построят новую поликлинику

Алматы Фото: akorda.kz
Жительница Алматы обратилась с просьбой открыть поликлинику в Жетысуском районе. Свою просьбу она озвучила на встрече акима города Алматы Ерболата Досаева с населением района 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

Алматинка отметила, что в районе проживает много пожилых людей и многодетных семей.

"Мы живем в районе "Саяхата" и прикреплены к поликлинике №2, но она очень далеко от нас находится. У нас просьба к вам открыть поликлинику в нашем районе "Саяхата", – сказала она.

Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева ответила о том, что было приобретено здание на улице Сидоркина, 14. В настоящее время разрабатывают проектно-сметную документацию.

"К концу года завершится разработка ПСД и выйдет с экспертизы, а в следующем году планируем начать капитальный ремонт. Возможно, в начале 2024 года откроем поликлинику".Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева

11 августа Ерболат Досаев поручил усовершенствовать систему здравоохранения Алматы.

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