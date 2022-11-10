В Алматы построят новую поликлинику

Фото: akorda.kz

Жительница Алматы обратилась с просьбой открыть поликлинику в Жетысуском районе. Свою просьбу она озвучила на встрече акима города Алматы Ерболата Досаева с населением района 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

Алматинка отметила, что в районе проживает много пожилых людей и многодетных семей. "Мы живем в районе "Саяхата" и прикреплены к поликлинике №2, но она очень далеко от нас находится. У нас просьба к вам открыть поликлинику в нашем районе "Саяхата", – сказала она. Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева ответила о том, что было приобретено здание на улице Сидоркина, 14. В настоящее время разрабатывают проектно-сметную документацию. "К концу года завершится разработка ПСД и выйдет с экспертизы, а в следующем году планируем начать капитальный ремонт. Возможно, в начале 2024 года откроем поликлинику". Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева 11 августа Ерболат Досаев поручил усовершенствовать систему здравоохранения Алматы. Читайте также Аким Актобе встретился с населением жилого массива "Орлеу" Профсоюзы ЗКО обсудили важность выборного процесса Почти 114 тысяч акмолинцев охвачены мерами соцподдержки

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