Досаев отреагировал на сообщения о полупустых школьных автобусах в Алматы

Жительница Жетысуского района пожаловалась акиму Алматы Ерболату Досаеву, что школьные автобусы курсируют по городу полупустыми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Горожанка обратилась к акиму от лица родителей учащихся школы №193, расположенной в микрорайоне Кемел. По ее словам, этой школе выделили автобусы, но почему-то не все дети могут пользоваться этой услугой.

"По маршруту улицы Сералина ходят школьные автобусы, но наши дети не могут воспользоваться этой услугой. Мы просим, чтобы они тоже могли ездить на этих автобусах. Сейчас начнется грязь, а в зимний период детям сложно добираться до школы и возвращаться", – сказала алматинка.

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова ответила, что автобусов не хватает. В следующем году проект намерены расширить, и школьных автобусов будет больше.

"Но ваши автобусы полупустые ездят", – заявила в ответ жительница Алматы.

Ерболат Досаев пообещал разобраться и выяснить, почему не все дети могут ездить на школьных автобусах.

"Я дам поручение. С "Алматыэлектротранс" отработайте, по времени посмотрите. Мы каждый маршрут выработали, чтобы дети не стояли на остановках. Но если мы продлеваем, то маршрут нужно будет менять", – поручил Досаев своему заместителю и руководителю Управления образования города.

По словам жительницы Алматы, детей принципиально отказываются пускать в школьные автобусы из-за прописки. Аким поручил уже со следующего понедельника, то есть с 11 сентября, сделать так, чтобы все школьники, которых ранее не брали в автобусы, могли пользоваться транспортом.

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