Антикор рассказал, что делали его сотрудники в казино
В первом случае это экс-сотрудник, который был уволен из органов Антикоррупционной службы другого региона и на момент посещения игорного заведения работал в частной организации.
Во втором случае посещение сотрудником казино было связано с проведением официальных оперативно-розыскных мероприятий по имевшимся в производстве материалам.
По информации ведомства, данный сотрудник оплату за игру не производил и участия в азартных играх не принимал. Его посещение здания игорного заведения заняло порядка 10 минут. Есть видеозаписи.
В третьем случае неизвестное лицо при посещении казино предоставило персональные данные одного из действующих сотрудников Антикоррупционной службы, который в тот момент находился в другом городе по месту прохождения службы. Факт фальсификации подтвержден фото и видеозаписями.
Как отметили в Актикоре, администрацией казино сейчас проводится внутренняя служебная проверка. Личность лица устанавливается.
19 октября 2022 года стало известно, что в казино Алматинской области государственные служащие проиграли 507 млн тенге. По данным прокуратуры Алматинской области, 305 чиновников из различных регионов посещали игорные заведения в период несения госслужбы.
В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:
Министерство внутренних дел РК – 97 млн;
Министерство обороны РК – 95 млн;
Министерство финансов РК – 25 млн;
Верховный суд РК – 7 млн;
Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;
Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;
Местные исполнительные органы – 36 млн;
Иные госорганы – 27 млн.
1 ноября в кулуарах правительства у главы Миннацэкономики спросили, откуда у госслужащих такие суммы. Алибек Куантыров предположил, что чиновники потратили в казино "какие-то свои личные сбережения".