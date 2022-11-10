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Антикор рассказал, что делали его сотрудники в казино

Антикор рассказал, что делали его сотрудники в казино Фото: Антикор
В Агентстве по противодействию коррупции прокомментировали письмо прокуратуры Алматинской области, распространяемое в социальных сетях. В нем указано, что 305 чиновников посещали казино, из них трое – сотрудники Антикора, сообщает Zakon.kz.

В первом случае это экс-сотрудник, который был уволен из органов Антикоррупционной службы другого региона и на момент посещения игорного заведения работал в частной организации.

Во втором случае посещение сотрудником казино было связано с проведением официальных оперативно-розыскных мероприятий по имевшимся в производстве материалам.

По информации ведомства, данный сотрудник оплату за игру не производил и участия в азартных играх не принимал. Его посещение здания игорного заведения заняло порядка 10 минут. Есть видеозаписи.

В третьем случае неизвестное лицо при посещении казино предоставило персональные данные одного из действующих сотрудников Антикоррупционной службы, который в тот момент находился в другом городе по месту прохождения службы. Факт фальсификации подтвержден фото и видеозаписями.

Как отметили в Актикоре, администрацией казино сейчас проводится внутренняя служебная проверка. Личность лица устанавливается.

19 октября 2022 года стало известно, что в казино Алматинской области государственные служащие проиграли 507 млн тенге. По данным прокуратуры Алматинской области, 305 чиновников из различных регионов посещали игорные заведения в период несения госслужбы.

В прокуратуре предоставили список, сколько потратили представители различных ведомств:

  • Министерство внутренних дел РК – 97 млн;

  • Министерство обороны РК – 95 млн;

  • Министерство финансов РК – 25 млн;

  • Верховный суд РК – 7 млн;

  • Агентство финансового мониторинга РК – 15 млн;

  • Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;

  • Местные исполнительные органы – 36 млн;

  • Иные госорганы – 27 млн.

1 ноября в кулуарах правительства у главы Миннацэкономики спросили, откуда у госслужащих такие суммы. Алибек Куантыров предположил, что чиновники потратили в казино "какие-то свои личные сбережения".

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