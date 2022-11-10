В Атырауской области погиб 14-летний водитель

9 ноября возле села Жасталап в Атырауской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД, 14-летний мальчик сел за руль Toyota и не справился с управлением. Авто опрокинулось.

В результате, как уточнили в ведомстве, ребенок погиб. Его четверо пассажиров-подростков госпитализировали.

В МВД отмечают, что нередко родители дают ключи от автомашин своим детям.

Кроме того, МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК).

"Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы при их периодическом напоминании отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций". Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова

6 ноября в Алматы во время столкновения автомобилей Mazda 626 и Toyota Corolla погиб водитель.