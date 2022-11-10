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ДТП с автобусами в Алматы: стала известна личность погибшего

Известна личность погибшего в аварии Фото: Zakon.kz
В алматинском автопарке ТОО "City-Bus" после проведенного служебного расследования раскрыли детали крупного происшествия. Оказалось, что 37-летний погибший был не пешеходом, сообщает Zakon.kz.

Мужчина в момент аварии находился в автобусе 98-го маршрута, он был стажером и в скором времени должен был заступить там на работу в качестве водителя. Данный факт подтвердили в компании-перевозчике ТОО "City-Bus":

"На момент аварии стажер 98-го автобуса находился в качестве пассажира. Он как раз должен был устроиться на работу. На самом деле, мы в интересах следствия ничего раскрывать не можем. То, что погибший оказался нашим стажером, выяснилось, когда родственники начали его искать, звонить".Руководство ТОО "City-Bus"

В автопарке пояснили, что при устройстве на работу водителем кандидаты проходят стажировку, им выдается путевой лист, далее стажер проходит медкомиссию, только потом выходит на маршрут.

"Но именно в этот день погибший мужчина, который числился в парке в качестве стажера, в парк не приходил. Насколько нам известно, в этот день, 8 ноября, он ехал получать документы в сторону транспортного холдинга Алматы ONAY по маршруту 98-го автобуса".Руководство ТОО "City-Bus"

Как подчеркнули в автопарке, вся информация была предоставлена после внутреннего расследования. Предполагаемый виновник аварии, а это 35-летний водитель 98-го маршрута, сейчас находится в больнице под охраной. Об этом сообщила его супруга.

Отметим, в полиции Алматы по данному факту завели уголовное дело. Сейчас назначено несколько экспертиз, в том числе и техническая. Если вина водителя будет доказана, то его могут посадить на пять лет.

Как сообщили ранее в "Алматыэлектротранс", если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате крупной аварии один человек скончался и еще 21 получил травмы. Большую половину пострадавших госпитализировали. Сейчас их состояние стабильное. Многие уже отправлены на амбулаторное обследование.

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