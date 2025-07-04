Очередное ДТП с автобусом произошло в Астане: пострадали пассажиры

Накануне, 3 июля 2025 года, в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали пассажиры. В столичном департаменте полиции раскрыли детали аварии, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

"В районе Сарыарка в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, так как в результате аварии пострадали пассажиры", – говорится под публикацией.

В полиции столицы отметили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

"Водитель автобуса, следуя по ул. Косшыгулулы, на пересечении с ул. Серкебаева не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Астаны

Также стражи порядка напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и проявления повышенного внимания на перекрестках.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.