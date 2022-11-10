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Законодательство РК

Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов

экзамен по казахскому языку Фото: Zakon.kz
Ученики 5-8,10 классов будут сдавать экзамены по казахскому языку со следующего 2023-2024 учебного года, сообщает Zakon.kz.

Раньше его сдавали только ученики 9 и 11 классов. По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.

Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме.

"Оценивать будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности", – сообщили в ведомстве.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.

10 ноября стало известно, что Минпросвещения разработало новые правила контроля успеваемости и аттестации школьников.

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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