Кто будет сдавать экзамены по казахскому языку, рассказали в Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 20 февраля 2024 года объяснил, кто и как будет сдавать экзамены по казахскому языку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев отметил, что от общества поступает много вопросов по качеству преподавания казахского языка в школах страны.

"Он преподается 11 лет, но результатов нет. Поэтому сейчас Министерство просвещения принимает ряд мер, одна из них – переходные экзамены по казахскому языку. Он нацелен на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета. Сейчас посмотрим в принципе первый год внедряем, сейчас идет большая подготовка. Мы видим большой интерес и у детей, и у педагогов. По завершению данных экзаменов мы сможем предоставить хорошую информацию", – добавил министр.

По его словам, экзамены будут сдавать ученики с 5 по 9 классы.

"Если вы имеете в виду какие-то меры наказания, то это недопустимо. Все-таки школа… экзамен ли или оценка, это должно мотивировать ребенка, а не наказывать. Поэтому, естественно, позиция министерства больше направлена на мотивацию изучения языка. Не наказание. Наказания не должно быть. Пересдача, возможно, если допустили определенные ошибки", – пояснил министр.

Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал, могут ли изменить время начала учебы в школах страны на фоне введения единого часового пояса с 1 марта.