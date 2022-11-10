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Законодательство РК

Девушка с поддельным VIP-пропуском от МВД попросила прощения

извинения Фото: скриншот видео
В соцсетях распространилась информация, что учительница из Каскелена якобы имеет VIP-пропуск от МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Позже выяснилось, что данная учительница не является сотрудником образовательного учреждения.

В соцсетях же девушка утверждала, что является учительницей гимназии №176 и зовут ее Аружан Насимова. Живет якобы в Каскелене и имеет типа VIP-пропуск от МВД РК, продает водительские права, ездит по встречной полосе, пьяная садится за руль авто, паркуется на месте для людей с ограниченными возможностями и катается без номерных знаков. Как отмечается в публикации, вся информация взята из ее официальной страницы в соцсети.

Полицейские нашли нарушительницу и она публично принесла свои извинения.

Прошу прощения у всех казахстанцев за видео, распространенное в Telegram. Я полностью признаю вину за действия на ролике. Даю слово, что такое больше не повторится. Кроме того, я не работаю учителем и у меня нет влиятельных родственников, - сказала девушка.

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