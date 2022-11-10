Студенту запретили носить яйца в общественных местах из-за инцидента с Карлом III

Задержанному за бросание яиц в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу британскому студенту Патрику Телвеллу запретили носить яйца в общественных местах и приближаться к монарху на 500 м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mirror, студента уже выпустили из тюрьмы.

Как отмечается, парень счел условия своего освобождения под залог "довольно забавными" и добавил, что требование в отношении яиц было смягчено, чтобы он мог ходить в магазин за покупками.

Инцидент произошел 9 ноября во время прогулки Карла III и его супруги в городе Йорк. Британец кидал яйца в короля с криками о том, что Великобритания была "построена на крови рабов".

Телвелл объяснил свои действия тем, что "не верит в королей" и выступает за "равенство людей".

По словам Телвелла, после инцидента некоторые люди вокруг него были в ярости и требовали, чтобы "его голову посадили на кол, чтобы его убили на месте". Кроме того, в него якобы плевали и пытались вырвать ему волосы. Студент также рассказал, что после случившегося стал получать угрозы расправы.