Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе "Вечный город" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

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