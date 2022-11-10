Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе "Вечный город" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.
Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.
Фото: Акорда
Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут завтра, 11 ноября.
Фото: Акорда
10 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.
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