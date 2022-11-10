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Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде

Самарканд Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе "Вечный город" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.

концерт

Фото: Акорда

Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут завтра, 11 ноября.

концерт

Фото: Акорда

10 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.

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