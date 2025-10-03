#АЭС в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, Казахстан и Азербайджан, Казахстанско-азербайджанские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 17:01 Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды рассказали Zakon.kz о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Это произойдет 6-7 октября 2025 года.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посетит с визитом Азербайджан для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств", – говорится в официальной публикации.

Днем ранее, 2 октября, президенты Казахстана и Венгрии Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок провели брифинг для представителей средств массовой информации и сделали заявление.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
