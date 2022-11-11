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На основном котле "Риддер ТЭЦ" устранили аварию

Риддер Фото: пресс-служба Риддер ТЭЦ
Авария была устранена на котле №6 "Риддер ТЭЦ". В ближайшие часы котел будет включен в сеть и начнется теплоподача. При этом температурный режим в домах риддерцев восстанавливается, об этом рассказали в штабе ТЭЦ 11 ноября, сообщает Zakon.kz.

Накануне котел высокого давления под №6 Риддерской теплоцентрали был остановлен из-за внештатной ситуации. По данным штаба ЧС, на 8:00 11 ноября на ТЭЦ температура составляет +57... +44°С. Температура наружного воздуха составляет 2°С.

"Багерная теплоцентраль работает в штатном режиме. На котле №6 авария устранена. Проведены гидравлические испытания. И в 8:00 начата растопка котлоагрегата. В ближайшие часы котел будет включен в сеть и начнется теплоподача. Энергопотребление по городу составляет 9 Мвт (до этого было от 12-19 Мвт). Это говорит о том, что температурный режим в домах восстанавливается, и жители стали меньше пользоваться электроприборами", – сообщает штаб.

Дополнительно на "Риддер ТЭЦ" доставлены 4 цистерны мазута.

5 ноября в 20:00 на АО "Риддер-ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1.

Ирина Лукичева
Риддер
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