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Директор дома престарелых оштрафован на 2 млн тенге за кражу пенсий

АФМ Фото: Zakon.kz
2 млн тенге штрафа выплатит директор дома престарелых города Абай Карагандинской области Сыздықан Н. за хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев. Об этом 11 ноября корреспонденту Zakon.kz рассказали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ "Qamqor" пресек факт хищения денег постояльцев дома престарелых. Там на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Кроме штрафа, директору запретили пожизненно занимать должности на государственной службе.

Также вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой М. и Лимаревой Ю. и работнику Абайского отделения Казпочты Брушневской Л. за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженным с использованием своего служебного положения.

Они признаны виновными. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. При этом им установили принудительный труд в течение всего срока отбывания наказания.

В январе этого года в АФМ сообщили, что в течение пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала "Казпочты" присваивали пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. Подозреваемых задержали во время распределения украденных денег в сумме 1,3 млн тенге. Сумма фактически предназначалась для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за месяц.

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