Фиктивные запчасти для АН-2 и МИ-2: экс-директор авиазавода провернул многоходовку на 110 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области завершил расследование в отношении экс-руководителя АО "Авиаремонтный завод №406 ГА" по факту хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Известно, что подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов.

Так, фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы.

"В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование. Ущерб государству составил 110 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Также известно, что с санкции суда наложен арест на 2 квартиры и земельный участок подозреваемого.

Теперь уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее на юге Казахстана была выявлена схема хищения бюджетных 49 млн через фиктивное трудоустройство.