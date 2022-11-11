Жамаубаев рассказал о введении налога на роскошь

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, как разрабатывается для граждан система контроля доходов и расходов, а также о механизмах введения в стране налога на роскошь.

"Рассмотрение вопроса о введении налога на роскошь предусмотрено в разрабатываемом проекте нового Налогового кодекса. Мы работаем над тем, чтобы документ отражал справедливую, прозрачную и понятную всем систему налогообложения. При этом внедрение налога на роскошь планируется после проведения всеобщего декларирования". Ерулан Жамаубаев

Зампремьера также отметил, что в вопросе налога на роскошь нужно опираться на мировой опыт.

"Необходимо учитывать мировой опыт применения налога на роскошь, который предусматривает различные подходы в этом вопросе. Например, некоторые развитые страны применяют прогрессивную налоговую ставку, другие – фиксированную, в зависимости от видов и стоимости объектов налогообложения". Ерулан Жамаубаев

Кроме того, глава финансового ведомства рассказал об автоматизировании процесса уплаты налогов, который специалисты продолжают совершенствовать для упрощения этой процедуры для граждан.

"Внедрение цифровых технологий - для нас приоритет. Системная работа по автоматизации процессов проводится по всем направлениям деятельности: от бюджетного планирования и госзакупок до госаудита и налогово-таможенного администрирования. На сегодня физическим и юридическим лицам оказываются 49 видов госуслуг, из них 45 – в электронном виде. Так, за 9 месяцев текущего года оказано порядка 16 млн госуслуг, из которых 99% – в электронном виде, в том числе по налоговым услугам – 97%". Ерулан Жамаубаев

Между тем, по словам министра, параллельно ведется работа по доступности госуслуг через смартфоны с учетом современных запросов граждан.

"Для упрощения процедур оплаты налогов запущены два мобильных приложения. Это "е-SalyqAzamat" – для физических лиц и "e-SalyqBusiness" – для предпринимателей. Их основными преимуществами являются простота оплаты налогов, их расчет, корректировка сведений по объектам налогообложения, получение справок и уведомлений в онлайн-режиме. Если раньше для оплаты налогов необходимо было знать множество реквизитов, таких как "код налогового органа", "код бюджетной классификации" самого налога и другие, то сейчас все это максимально упрощено". Ерулан Жамаубаев

1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана сказал, что для перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Глава государства поручил в рамках налоговой реформы рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь". "Он (налог) будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

21 сентября после пленарного заседания мажилиса заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что налог на роскошь планируют ввести в Казахстане в 2024 году.