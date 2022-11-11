В Жаркенте парень поджег дом девушки из-за ревности

Ревность послужила поводом, чтобы поджечь дом своей возлюбленной в Жаркенте. В поджоге подозревают ее парня, рассказали в полиции 11 ноября, сообщает Zakon.kz

В полицию с заявлением обратился 60-летний мужчина, чтобы приняли меры в отношении подозреваемого, который поджег его дом. Предварительный ущерб, по мнению потерпевшего, составил 25 млн тенге.

Сотрудники полиции нашли 24-летного местного жителя. Он подозревается в умышленном поджоге. Парень был знаком с девушкой, которая проживает в этом доме. Она игнорировала парня, не отвечала на его телефонные звонки. Это и вызвало у него ревность и гнев.

Впоследствии он тайно проникает в дом и поджигает его изнутри. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние дома и жилые постройки, – сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по статье 202 ч. 2 УК РК – “Умышленный поджог”. Назначены экспертизы.

8 октября в Туркестанской области пьяный мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром. Стражи порядка опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину.