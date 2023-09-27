Житель Актобе из ревности сообщил о бомбе в доме возлюбленной

39-летний мужчина приревновал возлюбленную к одному из гостей, и сообщил в полицию о заложенной в доме бомбе. Акт мести привел его к судимости, сообщает Zakon.kz.

Драма развернулась в доме жительницы Актобе, которая, проводив гостей, осталась с возлюбленным. Однако, вскоре женщине позвонил из мужчин, что был на празднике в ее доме. Это и стало поводом для ревности, пишет Диапазон.

Мужчина зашел в туалет, позвонил оттуда в полицию и сообщил о заложенной в доме бомбе, затем ушел оттуда. Однако вычислить ревнивца не составило труда и за свою проделку он обязан будет выплатить расходы за ложный вызов, это 11 тысяч тенге.

"Вскоре он оказался на скамье подсудимых по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вину в преступлении он признал, его положение усугубило то, что преступление это он совершил в пьяном виде", – пишет издание.

Суд приговорил актюбинца к двум годам ограничения свободы и принудительному лечению от алкогольной зависимости.

Ранее пассажир, летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана –Алматы, при регистрации сообщил, что у него есть бомба. Так мужчина решил "пошутить" над понравившейся девушкой.