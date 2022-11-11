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Боксерша Жайна Шекербекова выиграла второе "золото" для Казахстана

Бокс ЧА Финал Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова пополнила копилку женской сборной Казахстана второй медалью золотого отлива на азиатском первенстве в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Жайна Шекербекова, выступавшая в весовой категории до 54 кг, в финале встретилась с Джутамас Джитпонг из Таиланда.

Поединок прошел в нелегкой борьбе, но с минимальным преимуществом казахстанской боксерши в каждом из трех раундов. По итогам судейского решения Жайна Шекербекова все же не упустила победу, а с ним и титул чемпионки Азии 2022 года.

После двух золотых медалей у казахстанок есть еще шансы набрать медали высшей пробы.

11 ноября еще в двух финалах ЧА-2022 мы увидим наших девушек. Карина Ибрагимова (до 57кг) сразится с японкой Ирие Сена. А Гульсая Ержан (до 81 кг) проведет матч с Савити из Индии.

Ранее сообщалось, что Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии-2022 по боксу.

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