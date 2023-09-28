Казахстанцы завоевали третье "золото" Азиады

28 сентября 2023 года копилка сборной Казахстана на Азиаде пополнилась третьей золотой медалью, сообщает Zakon.kz.

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Как рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе.

"В финале упражнения "скит" казахстанцы были сильнее соперников из Кувейта. Итоговый счет – 40:35. Это третья золотая медаль для сборной нашей страны на этой Азиаде", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

"Наши стрелки вновь показали великолепный результат! Поздравляю спортсменов, болельщиков и, конечно же, тренерский штаб команды с этим успехом. Вся страна сейчас испытывает гордость за наших стрелков. Уверен, эти победы вдохновят тысячи казахстанских детей на занятия этим великолепным видом спорта", – заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Ранее сообщалось, что Зухра Ирназарова принесла Казахстану второе "золото", но уже в пулевой стрельбе.

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27 сентября 2023 года женская команда Казахстана в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении "скит", установив рекорд Азиатских игр. В финале одиночного разряда Асем Орынбай завоевала бронзовую награду.