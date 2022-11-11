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Мейрам Кажыкен обвинил Салтанат Турсынбекову в популизме

обвинил в популизме Фото: Хабар ТВ
Во время теледебатов кандидатов в президенты Мейрам Кажыкен заявил, что в программе  Салтанат Турсынбековой нет ни теории, ни практики, при этом много популизма, сообщает Zakon.kz.
"Вы предлагаете увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Как это возможно? Вероятно, мне это пригодится в будущем". Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен

Салтанат ответила, что она правозащитник, и в ее программе как раз все конкретно расписано и с ней легко ознакомиться по обсуждениям в соцсетях.

"Что касается прожиточного минимума, естественно, это вопрос не праздный, его сегодня и сейчас мы не сможем решить. Каждое предложение, которое излагается в нашей программе, любого кандидата, этот вопрос будет глубоко продумываться с точки зрения нынешней ситуации в Казахстане, но прожиточный минимум на сегодняшний день вы видите, что от него формируется стипендия, от него формируется пенсия. На сегодняшний день от него формируется практически потребительская корзина любого казахстанца. И если вы обратитесь в любую семью сегодня, закредитованным, семью, которая не может дальше жить, вопрос ведь не в том, какой мы механизм сейчас изберем. Мы 30 лет навешивали ярмо на наше население. И сегодня всем экономистам, как вы, практикам, финансистам, нам уже пора сесть за стол". Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова

По ее словам, в который раз пересматривается потребительская корзина, которая сегодня состоит всего из 43 продуктов.

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Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.

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Выборы президента РК-2022 Салтанат Турсынбекова Мейрам Кажыкен Казахстан
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