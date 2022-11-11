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Мейрам Кажыкен ответил, почему не приехал на место аварии на шахте Ленина

Почему не приехал на место аварии на шахте Ленина Фото: Facebook/meiram.kazhyken
Во время теледебатов один из телезрителей спросил кандидата в президенты Мейрама Кажыкена о том, почему после трагедии на шахте Ленина в Шахтинске он не приехал на место аварии, сообщает Zakon.kz.

По словам кандидата в президенты, поездка была в плане, но не поехали из этических соображений.

"Как можно ехать в город, где трагедия случилась? Как мы будем смотреть в глаза родственникам, близким? Мы не хотели хайповать, перенесли поездку. Завтра в 10 утра мы выезжаем в Темиртау. У нас там запланирована встреча, как раз будут подниматься острые вопросы". Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен

По словам Мейрама Кажыкена, вопросы смертности в промышленных компаниях они поднимают с прошлого года. Собирают подписи под петициями. 20 января внесли петицию с требованием провести государственное расследование этих несчастных случаев, тысячи людей получают увечья на предприятиях.

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Выборы президента РК-2022 Мейрам Кажыкен Казахстан Карагандинская область
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