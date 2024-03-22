Внештатная ситуация произошла на шахте Ленина в Карагандинской области

В Шахтинске внештатная ситуация произошла на шахте имени Ленина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Qarmet, внештатная ситуация произошла при проведении испытаний систем вентиляции 22 марта 2024 года.

"В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что незамедлительно был введен план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. В результате предпринятых мер осуществлен вывод на поверхность работников шахты в количестве 70 человек смены. Эвакуация прошла в штатном режиме.

"Сообщаем, что на месте находится руководство Qarmet, расчеты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, личный состав ДЧС области. Предварительная причина внештатной ситуации – повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты. Напомним, что данные работы не проводились на шахте им. Ленина с 2017 года", – говорится в пресс-релизе.

В Qarmet пояснили, что указанные испытания являются частью масштабных работ по аудиту систем безопасности и условий труда шахтеров согласно новой политике компании.



Ранее сообщалось о другом ЧП, которое произошло на шахте имени Ленина 3 ноября 2022 года. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. На тот момент под землей на глубине более 700 метров находилась смена рабочих. 101 человека удалось эвакуировать. Пять горняков погибли. Еще четверо пострадали. 4 января 2024 года сообщалось, что начался суд по ЧП на шахте Ленина. На скамье подсудимых оказались четыре сотрудника горного предприятия компании Qarmet.

