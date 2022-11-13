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Полиция задержала 6 подозреваемых в стрельбе в Актау

полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в Актау Фото: Zakon.kz
Всех участников инцидента водворили в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений сотрудники криминальной полиции Управления полиции города Актау установили и задержали шестерых подозреваемых.

Двух человек доставили в Мангистаускую областную больницу из кафе WOW в Актау 12 ноября. Пострадавшим по 19 лет. У одного – дробовое ранение, у второго – закрытая травма коленного сустава.

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Данияр Кунафин
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