Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабинет министров

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий мандат Герцог вручил главе коалиции по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов, пишет Jerusalem Post.

Теперь у Нетаньяху есть 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство в стране. Если ему не удастся выполнить задачу в срок, он может попросить дополнительные 14 дней. Если у него не получится уложиться в дополнительное время, то тогда президент может передать мандат другому кандидату.

4 ноября Биньямин Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля.

Нетаньяху уже занимал должность премьер-министра с 2009 по 2021 год.