Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Исаак Герцог рассказал о том, что глава США Дональд Трамп обратился к нему с просьбой о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, Герцог отказался и отметил, что любое помилование должно рассматриваться по существу, пообещав относиться к данному вопросу с абсолютной серьезностью.

"Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. Израиль, естественно, является суверенной страной", – сказал президент Израиля.

С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было начато несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями политика в коррупции и незаконном лоббировании собственных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс.

Отметим, что в феврале 2025 года в отношении супруги Нетаньяху в Израиле начали расследование.