Мир

Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху

Трамп обратился к президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 18:48 Фото: X/netanyahu
Президент Израиля Исаак Герцог рассказал о том, что глава США Дональд Трамп обратился к нему с просьбой о помиловании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, Герцог отказался и отметил, что любое помилование должно рассматриваться по существу, пообещав относиться к данному вопросу с абсолютной серьезностью.

"Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. Израиль, естественно, является суверенной страной", – сказал президент Израиля.

С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было начато несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями политика в коррупции и незаконном лоббировании собственных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс.

Отметим, что в феврале 2025 года в отношении супруги Нетаньяху в Израиле начали расследование.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа
07:04, 22 июня 2025
Нетаньяху похвалил и поблагодарил Трампа
Золотого голубя подарил Трампу Нетаньяху
18:17, 13 октября 2025
Золотого голубя подарил Трампу Нетаньяху
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
05:28, 08 июля 2025
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
