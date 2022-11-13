Генконсульство РК выясняет, если ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле

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Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва, сообщает Zakon.kz.

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