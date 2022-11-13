Генконсульство РК выясняет, если ли казахстанцы среди пострадавших от взрыва в Стамбуле
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Генеральное консульство РК в Стамбуле находится на связи с компетентными органами Турции и мэрией города для выяснения информации о наличии граждан Казахстана среди жертв взрыва, сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию опубликовал МИД РК.
В воскресенье, 13 ноября в туристическом центре города Стамбул произошел взрыв.
По предварительным данным 4 человек погибло, 38 были ранены. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц – Истикляль, где всегда оживленно и много туристов.
Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве.
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