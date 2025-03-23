Генконсульство РК обратилось к казахстанцам в связи с событиями в Турции
Посольство РК в Турецкой Республике распространило информацию, адресованную соотечественникам. Казахстанцев настоятельно просят воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности.
"Просим проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции", – говорится в сообщении.
Также казахстанцам рекомендовали не распространять в социальных сетях информацию о демонстрациях и митингах, а также не публиковать личные оценки или мнения относительно происходящих событий.
Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:
- посольство РК в Анкаре +905352734496;
- Генеральное консульство РК в Стамбуле +905012621465;
- Генеральное консульство РК в Анталье +905394400522;
- Генеральное консульство РК в Измире +905530998789.
23 марта 2025 года уголовный суд Стамбула арестовал мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму. Ему предъявляют обвинения в коррупции и пособничестве терроризму.
Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц.