Генконсульство РК обратилось к казахстанцам в связи с событиями в Турции

К гражданам Казахстана, которые в данный момент находятся на территории Турции, обратились с предупреждением после ареста мэра Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Посольство РК в Турецкой Республике распространило информацию, адресованную соотечественникам. Казахстанцев настоятельно просят воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, а также соблюдать повышенные меры безопасности.

"Просим проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции", – говорится в сообщении.

Также казахстанцам рекомендовали не распространять в социальных сетях информацию о демонстрациях и митингах, а также не публиковать личные оценки или мнения относительно происходящих событий.

Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:

посольство РК в Анкаре +905352734496;

Генеральное консульство РК в Стамбуле +905012621465;

Генеральное консульство РК в Анталье +905394400522;

Генеральное консульство РК в Измире +905530998789.

23 марта 2025 года уголовный суд Стамбула арестовал мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму. Ему предъявляют обвинения в коррупции и пособничестве терроризму.

Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц.