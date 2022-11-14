Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек

По последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 157 погибших.

Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.

Среди погибших 26 иностранцев. Тела 24 погибших иностранных граждан уже отправили на родину. В числе погибших и студентка из Казахстана.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил по 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.