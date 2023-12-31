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Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 24 человек

дом в Белгороде Фото: Telegram/vvgladkov
По последним данным, число погибших от обстрела Белгорода составляет 24 человека, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок.

"Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", – пишет глава региона.

108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Белгороде количество погибших увеличилось до 22 человек.

По данным Гладкова, разные снаряды прилетали по семи разным населенным пунктам.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.

Также сообщается, что несколько российских городов отменили праздничные салюты из-за обстрела Белгорода.

Праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года отменили во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Магадане. В Магадане также отменены новогодние мероприятия на Театральной площади.

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