Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 24 человек
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок.
"Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", – пишет глава региона.
108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Белгороде количество погибших увеличилось до 22 человек.
По данным Гладкова, разные снаряды прилетали по семи разным населенным пунктам.
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.
Также сообщается, что несколько российских городов отменили праздничные салюты из-за обстрела Белгорода.
Праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года отменили во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Магадане. В Магадане также отменены новогодние мероприятия на Театральной площади.