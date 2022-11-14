Спецоперация по задержанию вымогателей прошла в Акмолинской области

В Акмолинской области ОПГ вымогала деньги у бизнесменов. 14 ноября задержано шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет.

Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомобилем Subaru Outback.

На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области.

"Подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались воровской идеологии, распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли так называемый грев в места лишения свободы". ДП Акмолинской области

Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги.

В ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, которые применялись преступниками для устрашения потерпевших.

По данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

27 октября в Шымкенте вымогатели грозились убить бизнесмена.