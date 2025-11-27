"Не прошло и часа после прилета": иностранцы попали к дерзким вымогателям в Алматы

В Алматы лжеполицейские вымогали деньги у иностранцев, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, подозреваемые вымогали деньги у иностранцев – граждан Китая. По предварительным данным, они завладели порядка 5,5 млн тенге.

Установлено, что группа мужчин подошла на улице к одному из иностранцев, представившись сотрудниками полиции, они отвезли его к месту временного проживания, где стали требовать деньги.

"Из Китая прилетел в Алматы. Не прошло даже часа, как меня и моих друзей похитили и вымогали деньги. Они ворвались в дом, представившись сотрудниками полиции. В связи с чем мы вынуждены были вызвать полицию города Алматы", – рассказал потерпевший.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Мы пресекли их дальнейшие попытки введения граждан в заблуждение и вымогательства под видом сотрудников полиции. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело", – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

В Караганде в середине ноября полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве у предпринимательницы 700 тысяч долларов США.