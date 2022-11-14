Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Увеличить в 2,5 раза штрафы за незаконную ловлю рыбы предлагают в Минэкологии

рыба Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на правительственном часе в Мажилисе предложил усилить ответственность для браконьеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэкологии, предлагаемые поправки войдут в проект Кодекса об административных правонарушениях. 

"Предлагается увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП. За повторное нарушение в течение одного года – административный арест на 15 суток".  Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев 

Министр добавил, что для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий также рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном видах. 

"Для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд тенге. Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективность борьбы с браконьерством".Сериккали Брекешев

8 ноября Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области предложил ограничить экспорт свежей рыбы из Казахстана.

Читайте также

МВД призвало казахстанцев быть осторожными на дороге из-за погодных условий

В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления

Стереотипы и стеклянный потолок: как в Казахстане решается вопрос гендерного равенства

Тамила Языкова
Брекешев Сериккали Мажилис Парламента РК МЭГПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
В Турции сообщили о задержании исполнителя теракта
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления