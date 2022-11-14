Увеличить в 2,5 раза штрафы за незаконную ловлю рыбы предлагают в Минэкологии

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев на правительственном часе в Мажилисе предложил усилить ответственность для браконьеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэкологии, предлагаемые поправки войдут в проект Кодекса об административных правонарушениях.

"Предлагается увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП. За повторное нарушение в течение одного года – административный арест на 15 суток". Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Министр добавил, что для дозагрузки производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий также рассматривается вопрос введения запрета на экспорт рыбы в охлажденном и замороженном видах.

"Для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд тенге. Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективность борьбы с браконьерством". Сериккали Брекешев

8 ноября Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области предложил ограничить экспорт свежей рыбы из Казахстана.